"По факту инцидента на Парковой в Сеймском отделе полиции проводится проверка. Выяснилось, что неизвестный мужчина проник в салон движущегося автомобиля такси, разбив стекло. Водитель подал сигнал проезжавшей бригаде скорой помощи. На сообщение прибыли сотрудники полиции", - рассказали в пресс-службе.