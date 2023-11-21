В Петербурге учительница музыки пострадала во время стрельбы с участием школьников

В Петербурге подростка подозревают в стрельбе по учительнице музыки. Об этом сообщает 78.ru.

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Инцидент произошел на Яхтенной улице. По версии правоохранителей, вооружившись пневматическим оружием, 16-летний подросток выстрелил в педагога. Женщина проходила мимо компании молодого человека. В какой-то момент она услышала хлопок и почувствовала боль в бедре.

Приехавшие на место медики оказали женщине первую помощь. К этому моменту подростки разбежались.