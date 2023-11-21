Мужчина открыл огонь по посетителям в гипермаркете в США

Посетитель гипермаркета Walmart города Биверкрика в штате Огайо открыл огонь по людям, сообщил телеканал WHIO-TV. По предварительной информации, четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Канал со ссылкой на капитана полиции уточнил, что стрелок мертв.

В результате стрельбы пострадали четыре человека, информация об их состоянии на данный момент недоступна, — говорится в сообщении.

Ранее в муниципальной больнице города Конкорда произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько людей. По предварительным данным, еще несколько граждан погибли. Вскоре после первого сообщения о стрельбе, правоохранители опубликовали в социальных сетях сообщение о том, что ситуация в больнице «находится под контролем». Подозреваемый в совершении преступления погиб, уточнили в полиции.