Мужчина открыл огонь по посетителям в гипермаркете в США
Посетитель гипермаркета Walmart города Биверкрика в штате Огайо открыл огонь по людям, сообщил телеканал WHIO-TV. По предварительной информации, четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Канал со ссылкой на капитана полиции уточнил, что стрелок мертв.
В результате стрельбы пострадали четыре человека, информация об их состоянии на данный момент недоступна, — говорится в сообщении.
Ранее в муниципальной больнице города Конкорда произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько людей. По предварительным данным, еще несколько граждан погибли. Вскоре после первого сообщения о стрельбе, правоохранители опубликовали в социальных сетях сообщение о том, что ситуация в больнице «находится под контролем». Подозреваемый в совершении преступления погиб, уточнили в полиции.
Также сообщалось о стрельбе на контрольно-пропускном пункте под Иерусалимом. В результате происшествия ранения получили семь человек. Сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали троих нападавших. Пострадавших пришлось экстренно госпитализировать в ближайшие медицинские учреждения.