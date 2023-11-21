Массовое отравление наркотиками в Астрахани: что известно к этому часу

В Астрахани произошло массовое отравление наркотиками, в больницах находится 17 человек, трое погибли. Что известно о ситуации к этому часу, в материале «Рамблера».

Что произошло?

Накануне региональный Минздрав сообщил в своем Telegram-канале, что с 17 по 20 ноября в ГКБ N3 им. С. М. Кирова поступило 19 больных «с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами».

«На фоне лечения состояние большинства пациентов улучшилось. Два пациента выписаны в удовлетворительном состоянии. В городской клинической больнице N3 на лечении находится 17 пациентов. Из них в тяжелом состоянии — шесть человек, 11 пациентов — средней степени тяжести в общей палате», — говорится в сообщении.

Позднее стало известно, что жертвами отравления наркотиками в Астрахани стали три человека. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, трое скончались», — пояснил источник издания.

Умерли 29-летний мужчина и две 19-летние девушки, уточнил Telegram-канал Shot.

Отравление метадоном

По предварительным данным, отравление произошло в результате употребления метадона, пояснил источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что отравившиеся могли считать, что употребляют мефедрон, поэтому не рассчитали дозировку.

Уголовное дело расследуется по п. «а», ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Расследование уголовного дела

По данным МВД, в реанимацию были госпитализированы 20 жителей Астрахани, которые «накануне употребляли синтетические наркотики». Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в рамках расследования уголовного дела в Ставропольском крае были задержаны трое граждан республик Кыргыстан, Узбекистан и Таджикистан, подозреваемые в сбыте наркотиков.

«Назначены необходимые экспертизы, в том числе генетическая. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», —пояснила она.

При этом двое из задержанных дали признательные показания. Видеозапись их допроса была опубликована на ведомственном сайте МВД Медиа.

На видео один из задержанных говорит о том, что жил в Москве и работал на стройке, а потом решил распространить наркотики, так как «деньги были нужны».

По его словам, «товар» они с друзьями взяли в Ставрополье.

«Потом приехали, чтобы товар закладывать», - рассказал он.