Работник автосервиса сбыл на запчасти сданный в ремонт Mercedes

Брянские полицейские раскрыли кражу автомобиля Mercedes и задержали работника автосервиса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

40-летний хозяин машины несколько месяцев назад сдал ее в ремонт, а когда приехал за ней, то в автосервисе ее не оказалось.

Оперативники выяснили, что работник автомастерской на эвакуаторе увез машину из Брянска в Москву и сбыл ее столичному автосалону за 700 тысяч рублей. Там автомобиль был разобран и продан на запчасти.

Задержанный по подозрению в краже машины ранее был судим.