Российского военного отправили в колонию за отказ участвовать в СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа и приговорил его к двум годам и 10 месяцам лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда. При назначении наказания инстанция учла, что подсудимый не скрывал от сослуживцев свой отказ исполнять боевые задачи.

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда», — говорится в сообщении.

Видео дня

По данным следствия, 25 июля 2023 года военнослужащий отказался выполнять приказ командира воинской части, согласно которому 27 июля он должен был отправиться в зону проведения специальной военной операции для участия в боевых действиях. На следующий день мужчина также не подчинился приказу вышестоящего уже в присутствии сослуживцев.

Как сообщили свидетели по делу, поведение обвиняемого сподвигло на аналогичные действия еще ряд военнослужащих. Также суд счел отягчающим обстоятельством неподчинение приказу в период мобилизации.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, самовольно покинувшему воинскую часть в ДНР. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима, так как за ним был признан опасный рецидив. Приговор пока не вступил в законную силу, подсудимый может обжаловать его.