Российского военного отправили в колонию за отказ участвовать в СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа и приговорил его к двум годам и 10 месяцам лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда. При назначении наказания инстанция учла, что подсудимый не скрывал от сослуживцев свой отказ исполнять боевые задачи.

Российского военного отправили в колонию за отказ участвовать в СВО
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«За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, 25 июля 2023 года военнослужащий отказался выполнять приказ командира воинской части, согласно которому 27 июля он должен был отправиться в зону проведения специальной военной операции для участия в боевых действиях. На следующий день мужчина также не подчинился приказу вышестоящего уже в присутствии сослуживцев.

Суд на Сахалине назначил мобилизованному 4 года колонии за дезертирство

Как сообщили свидетели по делу, поведение обвиняемого сподвигло на аналогичные действия еще ряд военнослужащих. Также суд счел отягчающим обстоятельством неподчинение приказу в период мобилизации.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, самовольно покинувшему воинскую часть в ДНР. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима, так как за ним был признан опасный рецидив. Приговор пока не вступил в законную силу, подсудимый может обжаловать его.

До этого житель Свердловской области отверг обвинения в дезертирстве в свой адрес. Мужчина был мобилизован в октябре 2022 года и добровольно явился в военкомат. Спустя месяц после начала службы у него обострилось хроническое заболевание и его отправили долечиваться домой. Несмотря на то что он предоставил командованию все подтверждающие лечение документы, ему предъявили обвинения. Мужчина был признан виновным в уклонении от службы и приговорен к 5,5 года тюрьмы.

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