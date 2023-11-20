Один человек погиб при пожаре на улице Генерала Глаголева

Пожар произошел в квартире жилого дома на улице Генерала Глаголева. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 20 ноября, сообщил источник в экстренных службах города.

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По словам собеседника «ВМ», возгорание произошло в квартире на 14-м этаже. На данный момент известно минимум об одном погибшем в огне человеке. Площадь возгорания уточняется.

На текущей момент спасатели эвакуировали восемь человек.