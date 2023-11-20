Один человек погиб при пожаре на улице Генерала Глаголева
Пожар произошел в квартире жилого дома на улице Генерала Глаголева. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 20 ноября, сообщил источник в экстренных службах города.
По словам собеседника «ВМ», возгорание произошло в квартире на 14-м этаже. На данный момент известно минимум об одном погибшем в огне человеке. Площадь возгорания уточняется.
На текущей момент спасатели эвакуировали восемь человек.
Пять человек были спасены в ходе ликвидации пожара, который разгорелся в жилом доме по адресу улица Неглинная, дом 16, строение 4. В здании возле знаменитых Сандуновских бань загорелись перегородки.