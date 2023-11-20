В Ставрополье задержали трех мужчин по подозрению в распространении наркотиков в Астрахани

В Ставрополье задержаны трое мужчин по подозрению в распространении наркотиков на территории Астрахани. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, задержанные сбежали из одного города в другой сразу, как только стали появляться первые жертвы отравления метадоном.

«Полиция устанавливает причастность задержанных непосредственно к отправленной партии наркотиков», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что почти все госпитализированные находятся в тяжелом состоянии. Шестеро пострадавших находятся в реанимации, еще один — в коме.