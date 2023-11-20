Легковушку охватило пламенем в центре Петербурга
Легковой автомобиль сгорел на Боровой улице в центре Санкт-Петербурга, сообщает региональное управление МЧС. Вскоре пожар был потушен, пострадавших нет. В ликвидации возгорания привлекли две единицы техники и 10 человек личного состава.
20 ноября в 18:25 поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, улица Боровая у дома 59-61. Происходило горение легкового автомобиля по всей площади. В 18:40 пожар ликвидирован, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в районе Тропарево-Никулино недалеко от станции метро «Юго-Западная» в столице загорелся мусор на строительной площадке. Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. Очевидцы происходящего поделились кадрами с места происшествия. На фото заметно, что густые клубы черного дыма поднимаются над городом.
До этого на северо-востоке Москвы произошел пожар в здании строящегося ЖК «ФизтехСити». Причиной ЧП могло стать возгорание утеплителя и стройматериалов. Восемь человек, находившиеся в жилкомплексе, самостоятельно эвакуировались. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.
18 ноября на Пермском тракте под Екатеринбургом вспыхнула гостиница «Дружинино». Площадь возгорания достигала 1000 квадратных метров. Очевидцы происходящего опубликовали кадры, на которых заметно, что огонь полностью охватил крышу и второй этаж здания. Пострадавших в результате пожара нет — постояльцы и персонал успели самостоятельно эвакуироваться.