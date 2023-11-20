Легковушку охватило пламенем в центре Петербурга

Легковой автомобиль сгорел на Боровой улице в центре Санкт-Петербурга, сообщает региональное управление МЧС. Вскоре пожар был потушен, пострадавших нет. В ликвидации возгорания привлекли две единицы техники и 10 человек личного состава.

20 ноября в 18:25 поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, улица Боровая у дома 59-61. Происходило горение легкового автомобиля по всей площади. В 18:40 пожар ликвидирован, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в районе Тропарево-Никулино недалеко от станции метро «Юго-Западная» в столице загорелся мусор на строительной площадке. Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. Очевидцы происходящего поделились кадрами с места происшествия. На фото заметно, что густые клубы черного дыма поднимаются над городом.

До этого на северо-востоке Москвы произошел пожар в здании строящегося ЖК «ФизтехСити». Причиной ЧП могло стать возгорание утеплителя и стройматериалов. Восемь человек, находившиеся в жилкомплексе, самостоятельно эвакуировались. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.