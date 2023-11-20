В российском городе произошло массовое отравление метадоном

Минимум 20 человек госпитализировали в Астрахани из-за отравления метадоном, среди них несколько девушек. Об этом сообщает Baza .

По данным издания, большинство отравившихся находятся в тяжелом состоянии, а некоторые из них — в коме. Известно, что пострадавшие от отравления стали поступать в медицинское учреждение в ночь на 18 ноября. К вечеру ситуация усугубилась. У всех поступивших в больницу в организме был обнаружен метадон.