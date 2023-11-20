На молдавско-румынской границе задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

«Гражданина, которому 48 лет, задержали и передали компетентным структурам для экстрадиции в Россию», — говорится в сообщении .

По данным ведомства, мужчина намеревался пересечь молдавско-румынскую границу и попасть в Евросоюз .

Ранее Генеральная прокуратура России обратилась к властям Азербайджана с просьбой об экстрадиции Турала Мамедова, разыскиваемого по делу об избиениях прохожих в Санкт-Петербурге летом и осенью 2023 года. Власти республики это обращение удовлетворили.