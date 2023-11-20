Человеческий скелет нашли во время земельных работ в Москве

Человеческий скелет обнаружили во время демонтажа подземных коммуникаций нежилого здания в 1-м Сетуньском проезде. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 20 ноября.

В конце этого лета трех девочек нашли в квартире с мертвыми родителями на Урале.

В квартире жилого дома в Екатеринбурге нашли мумифицированные тела отца и сына, умерших пять лет назад. Как выяснилось, родственники умерших несколько лет назад заявляли об их пропаже. Однако тогда тела найти не удалось.