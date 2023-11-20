Болгария запросила РФ об экстрадиции подозреваемых по делу Гебрева

Прокуратура Болгарии направила официальное письмо к российским властям с просьбой экстрадировать трех обвиняемых по делу об отравлении бизнесмена Эмилиана Гебрева. Об этом сообщает газета «24 часа» со ссылкой на собственные источники.

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По информации издания, ходатайство об экстрадиции подозреваемых было подано менее месяца назад. Это первая попытка добиться выдачи россиян, хотя заочные обвинения им предъявили в январе 2020 года. В статье отметил, что Софийская прокуратура через Высшую кассационную прокуратуру направила в столицу РФ запрос о правовой помощи, но ответа пока не получила.

Около трех лет назад правоохранители Болгарии выдвинули заочные обвинения в отношении трех граждан России в покушении на отравление в 2015 году при помощи фосфорорганического вещества. Прокуратура страны назвала имена фигурантов, их объявили в международный розыск.