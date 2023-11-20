В Тобольске арестанты устроили бунт и подожгли камеру в изоляторе

Арестованных возмутили правила и условия содержания в тобольском изоляторе, поэтому они устроили бунт и начали крушить вещи в камере. Однако на этом заключенные не остановились и пошли на поджог.

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«По данному факту правоохранительными органами проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль», – сообщают в прокуратуре Тюменской области.

Возмущения арестованных дошли до финальной точки вчера вечером. Они не были согласны с распорядком и условиями изолятора временного содержания «Тобольский». Теперь история на контроле прокуратуры. По итогам прошлого года число жалоб на УФСИН и чиновников уполномоченному по правам человека увеличилось. Половина жалоб была связана с оказанием медицинской помощи в колониях. По словам омбудсмена, прокуратура постоянно высказывает претензии к руководству.