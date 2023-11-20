СМИ сообщили о погроме в монастыре Украинской православной церкви

Телеканал Russia Today сообщает, что рейдеры начали громить захваченный монастырь Рождества Богородицы Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах. Очевидцы заявили, что монахинь, которые жили в монастыре, выставили за ворота.

По данным RT, люди, связанные с украинской националистической партией, проникли в здание монастыря через разбитые окна в трапезной и начали выбивать двери.

RT отмечает, что в одном из захватчиков храма узнали действующего военнослужащего ВСУ.

СМИ сообщили о попытке захвата монастыря УПЦ в Черкассах 20 ноября. Сообщалось, что на территорию монастыря проникли более ста человек в военной форме, один из них сломал челюсть священнику. Также появилась информация о пострадавших прихожанах.

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