СМИ сообщили о погроме в монастыре Украинской православной церкви
Телеканал Russia Today сообщает, что рейдеры начали громить захваченный монастырь Рождества Богородицы Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах. Очевидцы заявили, что монахинь, которые жили в монастыре, выставили за ворота.
По данным RT, люди, связанные с украинской националистической партией, проникли в здание монастыря через разбитые окна в трапезной и начали выбивать двери.
RT отмечает, что в одном из захватчиков храма узнали действующего военнослужащего ВСУ.
СМИ сообщили о попытке захвата монастыря УПЦ в Черкассах 20 ноября. Сообщалось, что на территорию монастыря проникли более ста человек в военной форме, один из них сломал челюсть священнику. Также появилась информация о пострадавших прихожанах.
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