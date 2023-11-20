СМИ сообщили о погроме в монастыре Украинской православной церкви

Телеканал Russia Today сообщает, что рейдеры начали громить захваченный монастырь Рождества Богородицы Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах. Очевидцы заявили, что монахинь, которые жили в монастыре, выставили за ворота.

По данным RT, люди, связанные с украинской националистической партией, проникли в здание монастыря через разбитые окна в трапезной и начали выбивать двери.

RT отмечает, что в одном из захватчиков храма узнали действующего военнослужащего ВСУ.