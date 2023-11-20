СМИ сообщили о «снежном апокалипсисе» на границе России и Грузии
ТАСС и Telegram-канал SHOT сообщили, что на заснеженной дороге на подъезде к КПП «Верхний Ларс» образовалась пробка. Из-за снегопада люди не могут пересечь границу России и Грузии уже почти сутки.
Дороги перекрыли в воскресенье, 19 ноября, из-за сильных осадков и угрозы схода лавин. Также был закрыт сам пропускной пункт.
Как сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Северной Осетии, выезда из России в Грузию ожидают более 700 автомобилей, включая 600 грузовиков и сто легковых машин.
В понедельник, 20 ноября, движение в районе КПП заблокировано в обе стороны.
Ранее СМИ сообщили, что на КПП «Верхний Ларс» в сторону России скопилось около 700 армянских фур. Таможенный атташе посольства Армении в РФ Ваан Акопян заявил NEWS.am, что закрытый участок дороги не заработает раньше середины 21 ноября.