СМИ сообщили о «снежном апокалипсисе» на границе России и Грузии

ТАСС и Telegram-канал SHOT сообщили, что на заснеженной дороге на подъезде к КПП «Верхний Ларс» образовалась пробка. Из-за снегопада люди не могут пересечь границу России и Грузии уже почти сутки.

Дороги перекрыли в воскресенье, 19 ноября, из-за сильных осадков и угрозы схода лавин. Также был закрыт сам пропускной пункт.

Как сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Северной Осетии, выезда из России в Грузию ожидают более 700 автомобилей, включая 600 грузовиков и сто легковых машин.

В понедельник, 20 ноября, движение в районе КПП заблокировано в обе стороны.