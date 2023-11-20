Тело утонувшего в реке мальчика нашли спустя неделю в Адыгее

В Адыгее обнаружили тело мальчика, который утонул в реке с матерью. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

© Telegram / МЧС Республики Адыгея

— В 13:15 спасателями в районе населенного пункта Заречный Белореченского района обнаружено тело мальчика 2013 года рождения, пропавшего в реке Белая, — говорится в сообщении.

Трагедия случилась в ночь с 13 на 14 ноября в Майкопе, где автомобиль с пассажирами съехал в реку. При этом три человека смели выбрать из салона, одна мать с ребенком ушли под воду. Тело женщины было найдено утром того же дня.