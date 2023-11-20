Стала известна причина массовой драки рабочих на северо-востоке Москвы

Массовая драка между строителями небоскреба «Alfi Tower» в московском районе Свиблово произошла из-за очереди в столовую, сообщает Telegram-канал Baza. В результате потасовки пострадали два человека, 37 были доставлены в полицию.

Канал отмечает, что 35 задержанных граждан приехали в Россию из Узбекистана. Кроме того, среди попавших в отделение полиции попали один россиянин и гражданин Турции. Правоохранители также разыскивают еще нескольких человек.

Ранее сообщалось, что на строительной площадке в районе Свиблово в Москве произошла потасовка между трудовыми мигрантами и застройщиком. На опубликованных в Сети кадрах видно, как десятки человек вооружились строительным мусором и стали выкрикивать религиозные лозунги. В МВД подтвердили информацию об инциденте. Известно, что ряд граждан, причастных к случившемуся, были доставлены в отдел полиции.

Очевидец происшествия Павел рассказал в комментарии NEWS.ru, что часть участников потасовки на стройке в столичном районе Свиблово выносили с территории на носилках. Он подтвердил, что рабочие гонялись с арматурой за начальниками.