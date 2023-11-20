МВД РФ объявило экс-командующего сухопутными войсками ВСУ в розыск по статье УК
МВД России объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ Сергея Попко по уголовной статье, следует из базы данных ведомства.
В карточке указано, что Попко, уроженец Киева, 1961 г.р., разыскивается по статье УК РФ. По какой именно, не уточняется.
С октября прошлого года Попко занимает должность главы Киевской городской военной администрации.
В августе этого года Следственный комитет РФ предъявил ему заочное обвинение, указав, что тот в период с марта 2016 по август 2019 года был ответственен за обстрелы городов в ДНР и ЛНР, в результате чего погибли и были ранены более 180 человек, включая детей, а также разрушены более 370 объектов инфраструктуры на территории Донбасса.