МВД РФ объявило экс-командующего сухопутными войсками ВСУ в розыск по статье УК

В августе этого года Следственный комитет РФ предъявил ему заочное обвинение, указав, что тот в период с марта 2016 по август 2019 года был ответственен за обстрелы городов в ДНР и ЛНР, в результате чего погибли и были ранены более 180 человек, включая детей, а также разрушены более 370 объектов инфраструктуры на территории Донбасса.