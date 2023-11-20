Народного артиста России госпитализировали с травмой головы

«Я проходила мимо и увидела, что у магазина стоит пожилой мужчина. Он был весь в крови, сказал, что из-за собственной неосторожности упал. Я с помощью подручных средств оказала ему первую медицинскую помощь и предложила вызвать неотложку», — рассказала очевидица события.