Сухогрузы столкнулись в Астраханской области

В Черноярском районе Астраханской области столкнулись сухогрузы. Один из них получил повреждения, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на ГУМЧС России.

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило от диспетчера города Волгоград в 8.22 (7.22 мск) 20 ноября.

Столкнулись сухогрузы «Омский-103» и РТ 444, уточнила пресс-служба. У первого имеются повреждение судна выше ватерлинии.

Подчеркивается, что экипажу не требуется медицинская помощь. Также отмечается, что судовой ход не нарушен.

Ранее РИА Новости со ссылкой на Управление мореходства Министерства транспорта Турции сообщило, что сухогруз Pallada, который вышел ранее из порта Одессы, сел на мель и разломился пополам из-за шторма вблизи порта Эрегли.

Как отмечалось, ситуация произошла в связи со сложными погодными условиями.