ФСБ нагрянула с обысками в правительство Пермского края

УФСБ по Пермскому краю проводит оперативные мероприятия в правительстве региона. Об этом URA.RU сообщил источник в региональных политэлитах. Он уточнил, что силовики нагрянули в министерство соцразвития, министерство закупок и министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья.

«Сегодня проводятся выемки документов в минсоцразвития, минзакупок и минимущества Пермского края. Работают сотрудники УФСБ», — пояснил источник.

Получить оперативный комментарий в пресс-службах ведомств URA.RU не удалось, агентство направило информационный запрос. В пресс-службе регионального управления ФСБ на звонок корреспондента агентства не ответили.

По данным собеседника URA.RU в политэлитах, оперативные мероприятия могут быть связаны с покупкой краем реабилитационного центр для инвалидов. Объект, расположенный на улице Встречная, 35, был выкуплен в конце 2021 года.