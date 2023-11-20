Житель Подольска открыл стрельбу по окнам квартиры жилого дома
В подмосковном Подольске местный житель открыл стрельбу по окнам квартиры одного из жилых домов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 20 ноября.
По ее словам, в полицию обратились трое жителей дома на Красногвардейском бульваре. Они сообщили о том, что неизвестный открыл стрельбу по окнам их квартиры. В результате произошедшего никто не пострадал.
Прибывшие на место правоохранители оперативно вычислили злоумышленника, которым оказался местный житель 2001 года рождения. При себе у него имелся пневматический пистолет.
— Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке, — резюмировала Петрова.
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