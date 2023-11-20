Самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь в Сочи
Самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь в аэропорту Сочи по технической причине. Лайнер, как пишут в соцсетях, должен был вылететь в Москву.
«При выполнении взлетных процедур капитан воздушного судна доложил о возврате на стоянку с места запуска по техпричине. Самолет должен был приземлиться в Домодедово», — пишет telegram-канал Aviaincident.
Инцидент произошел 19 ноября. В пресс-службе «Уральских авиалиний» от комментариев воздержались.