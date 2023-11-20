Сотрудников тюрьмы поймали на оргиях и сексе на рабочих местах

12 тюремщиков из бельгийской тюрьмы Лантэн развлекались в гидромассажном бассейне одного их них. А чтобы каждый раз спать с новым партнёром, они надевали цветные браслеты.

Также один из сотрудников якобы предоставлял кабинет коллеге, которая «не могла работать, если не займётся сексом». Там она спала с другими работниками.