Сотрудников тюрьмы поймали на оргиях и сексе на рабочих местах
12 тюремщиков из бельгийской тюрьмы Лантэн развлекались в гидромассажном бассейне одного их них. А чтобы каждый раз спать с новым партнёром, они надевали цветные браслеты.
Также один из сотрудников якобы предоставлял кабинет коллеге, которая «не могла работать, если не займётся сексом». Там она спала с другими работниками.
В той же тюрьме сидел брат упомянутой женщины, поэтому её вообще не должны были взять туда на работу. После огласки его перевели. Ещё одному сотруднику запретили вход в женское отделение после того, как выяснилось, что он занимался сексом с одной из заключённых.