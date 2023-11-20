В Турции обнаружили тело моряка с затонувшего сухогруза

Спасатели обнаружили тело моряка с затонувшего у турецкого порта Эрегли сухогруза Kafkametler. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое Управление мореходства.

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Сухогруз, шедший под турецким флагом из российского порта Темрюк в турецкий порт Алиага, затонул после шторма в турецкой провинции Зонгулдак. Как сообщали турецкие власти, утром в воскресенье, 19 ноября, судно подало сигнал тревоги. Капитан сообщал, что сухогруз дрейфует в сторону волнореза в порту Эрегли. На борту находилось 12 членов экипажа.

«Спасатели обнаружили тело моряка с затонувшего сухогруза Kafkametler на побережье Эрегли. Поиски остальных членов экипажа ведутся», — заявили в управлении.

Напомним, что во время шторма волны достигали девяти метров, а видимость местами была ниже 25 метров. В Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий заявляли, что три судна оказались под угрозой из-за погодной ситуации. В общей сложности удалось спасти 25 моряков с двух судов — одно из них село на мель и разломилось пополам у порта Эрегли.