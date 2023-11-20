Глава Новокузнецка рассказал о состоянии пострадавшей от падения вывески

Женщина, на которую во время урагана в Новокузнецке упала вывеска, находится в реанимации. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава города Сергей Кузнецов.

По словам мэра, ситуация с пострадавшими во время разгула стихии, с подобной которой город не сталкивался 45 лет — с 1978 года, находится на особом контроле.

«В реанимации женщина, которая пострадала у «Сити-Молла», сегодня будет операция», — заявил Кузнецов.

Всего погибли два человека — на машину с ними рухнуло дерево, еще шесть человек пострадали. Глава города отметил, что их состояние стабильное.

При этом в Новокузнецке, где накануне порывы ветра достигали 25-30 м/с, проводятся восстановительные работы и субботники.

«Школы на сегодня переведены на дистанционное обучение. Есть критические повреждения в школах 83, 69, 17, 53, детском саду 186. Сегодня проведу объезд, и примем решение по подрядчикам для проведения ремонта», — пояснил глава города.

Напомним, что ураганный ветер накануне обрушился на Сибирь. Он срывал кровли, валил деревья, остановил работу поездов и нарушил электроснабжение в ряде мест. В частности, серьезно пострадали Алтай, Кузбасс, Красноярский край, Омская область.