Трепова* отказалась отвечать на вопросы на очередном заседании суда

Обвиняемую в теракте на Университетской набережной Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов в РФ) доставили в московский суд на третье слушание по делу о смерти военкора Владлена Татарского. На вопросы журналистов девушка отвечать отказалась.

«На въезде девушку встретила толпа журналистов с фотоаппаратами. На вопросы Трепова отвечать отказалась», — сообщает Пятый канал.

Отмечается, что заседание проходит в закрытом режиме.

Дарья Трепова разделяла взгляды ВСУ и вошла в состав организованной группы для совершения теракта. В апреле 2023 года она на встрече в одном из кафе Санкт-Петербурга вручила военкору Татарскому самодельное взрывное устройство. В результате взрыва блогер погиб, еще 52 человека пострадали, получив повреждения различной степени тяжести. 17 октября генпрокуратура РФ утвердила обвинение по уголовному делу Треповой. Она обвиняется в убийстве военкора Владлена Татарского.

*Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов в РФ

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