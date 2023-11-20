МВД объявило в федеральный розыск журналистку Анну Лойко

Столичный СК в начале ноября возбудил в отношении Лойко уголовное дело (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По данным следствия, журналиста публично распространила в открытом доступе в Telegram-канале статью об оправдании идеологии запрещенной в РФ террористической организации. В частности, причиной для возбуждения уголовного дела стала статья Лойко о членах запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир". ТАСС