В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех московских аэропортах в среду, 22 ноября, произошла отмена и задержка 27 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что в Домодедово задержали вылеты девяти воздушных судов, два — отменили. Во Внуково перенесли четыре авиарейса, четыре — отменили. В Шереметьево задержали восемь рейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не раскрывается.