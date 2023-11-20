В Новосибирске автомобилист устроил стрельбу на улице

"В полицию поступила информация о том, что в Дзержинском районе города Новосибирска у дома по улице Фрунзе возник конфликт между двумя автомобилистами. Один из мужчин из хулиганских побуждений произвел выстрел из травматического пистолета в сторону автомобиля оппонента. В результате было повреждено стекло двери транспортного средства, владелец автомобиля, 21-летний мужчина, обратился в медицинское учреждение с травмами лица. Подозреваемый скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.