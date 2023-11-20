Сбой произошел на станции «Сетунь» МЦД-1
В результате сбоя на станции «Сетунь» МЦД-1 пассажиры высажены из поездов, а интервалы движения увеличены. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», публикуя видео происходящего на станции.
На кадрах, которые привел канал, видно, что станция заполнена людьми, которые стоят плечом к плечу. При этом по громкой связи объявляют об увеличении интервала движения поездов.
«Выгоняют из поездов на станции «Сетунь». Давка сильная», - заявил один из очевидцев.
Причины неполадок пока неизвестны.
Ранее из-за человека на путях произошел сбой в движении поездов зеленой ветки московского метро. Были увеличены интервалы движения поездов на Замоскворецкой линии (2), а от станции «Ховрино» до станции «Речной вокзал» движение поездов было временно приостановлено.