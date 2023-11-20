Пермский пожарный убил бывшего друга из-за женщины

Начальник пожарного караула в Пермском крае Андрей Лузин убил своего бывшего друга Антона Абатурова из-за жены. Убитый ранее издевался над женщиной, а новый муж решил отомстить за супругу, сообщает telegram-канал Ural Mash.

«В бане Андрей вспомнил о страданиях любимой и решил за нее отомстить. Пришел во двор к Антону, проколол шины и разбил стекла его автомобиля. После — ворвался в дом и заколол Абатурова ножом до смерти», — сообщает telegram-канал.

В доме в момент убийства находилась и мать потерпевшего, на которую накинулся подозреваемый, но не стал ей вредить и сбежал. Родственница убитого вызвала полицию.