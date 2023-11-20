Около 40 тыс. жителей Новосибирской области остались без электричества

Порядка 40 тыс. потребителей в 137 населенных пунктах Новосибирской области остались без электроэнергии из-за последствий непогоды, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона первый заместитель начальника областного ГУ МЧС Евгений Лебедев.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятный метеоявлений на территории города Бердска и 16 районов области произошло нарушение электроснабжения. Из 137 населенных пунктов под отключение попало около 14 тысяч жилых домов с населением около 40 тыс. человек, 79 социально значимых объектов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - сказал Лебедев.

Он добавил, что также в шести районах области произошло повреждение кровель 11 зданий, в том числе 7 социально значимых объектов, зафиксированы случаи падения деревьев. В двух районах в связи с выпадением осадков временно прекращено автобусное сообщение с 10 населенными пунктами.

Из-за порывистого ветра, достигавшего 35 м/с, 19 ноября в регионах Сибири произошли массовые отключения энергоснабжения.