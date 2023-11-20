МЧС РФ доставит очередную партию гуманитарной помощи в сектор Газа

"Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел с международного аэропорта Махачкалы имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана в аэропорт города Эль-Ариш. В составе груза генераторы, одежда, перевязочные материалы, продукты и детское питание общим весом порядка 27 тонн", - сказали в МЧС.