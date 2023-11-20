Власти Японии обратились к хуситам с просьбой вернуть захваченный корабль

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Захват йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситами) судна Galaxy Leader в Красном море усиливает опасения, что обострение на Ближнем Востоке может привести к разрыву морских логистических путей. Такое мнение выразил эксперт Bloomberg по вопросам судоходства и логистики Кеннет Ло.

"Некоторые судоходные компании могут принять решение обходить этот регион стороной по соображениям безопасности, что будет означать дополнительные расходы и временные задержки. <...> Это может привести к изменениям глобальных цепочек поставок товаров, похожим на те, которые наблюдались во время пандемии [COVID-19]", - отметил он. Хотя до сих пор проблемы с судоходством в связи с обострением палестино-израильского конфликта возникали только в израильских портах, по словам эксперта, этот инцидент свидетельствует о "значительной эскалации напряженности" во всем регионе Ближнего Востока.

19 ноября представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа сообщил, что движение захватило в Красном море израильское судно и отбуксировало его к побережью Йемена. Экипаж, как следует из заявления, задержан. По данным сервиса Marine Traffic, судно следовало под флагом Содружества Багамских Островов. Последний раз оно передавало данные о своем местоположении 18 ноября. Тогда судно находилось в центральной части Красного моря. В настоящий момент его транспондеры отключены.