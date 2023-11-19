Около 20 человек погибли из-за тропических ливней в Доминикане

По меньшей мере 20 человек погибли из-за непогоды в Доминиканской республике. Мощные тропические ливни вызвали сильнейшее наводнение и сход оползней, передает телеканал «МИР 24».

Девять человек стали жертвами обрушения стены автомобильного тоннеля. Погибшие оказались заблокированы в своих автомобилях. Власти закрыли движение по всем автомагистралям страны. Тысячи людей эвакуированы.

Из-за затоплений транспортное сообщение прервано с 29 населенными пунктами. Пострадавшие районы страны обесточены. Почти два миллиона человек остались без доступа к питьевой воде. Объявлен самый высокий уровень погодной опасности. Коммунальщики работают над расчисткой и восстановлением инфраструктуры.