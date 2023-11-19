В Тюменской области при пожаре погибли трое детей

«Загорелась квартира на первом этаже. Подъезд двухэтажного деревянного дома быстро заполнился едким дымом. Он стал смертельным для детей 2008, 2010 и 2012 годов рождения, они проживали в квартире на втором этаже», — говорится в заявлении ведомства.