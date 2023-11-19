Число жертв урагана в Кузбассе возросло

Число жертв урагана в Кемеровской области выросло до трех, еще 18 человек пострадали. Об этом сообщил начальник регионального управления МЧС Алексей Шульгин, передает пресс-служба ведомства.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что разрушительный ураганный ветер двинулся из сибирского региона на восток — в частности, в Прибайкалье и Якутию.