В Кузбассе ввели режим повышенной готовности из-за урагана

В Кузбассе из-за урагана погибли три человека, 18 пострадали, рассказал начальник ГУ МЧС по Кузбассу Алексей Шульгин. Он добавил, что власти ввели режим повышенной готовности, пишет «Интерфакс».

Шульгин пояснил, что в регионе значительно пострадала гражданская инфраструктура: «произошло отключение электроэнергии на 143 котельных, 8 основных водозаборов, 9 угольных предприятий».

Кроме того, заметил глава ведомства, свыше 150 домов и административных зданий получили повреждение кровель.

Врачи оказали медицинскую помощь всем пострадавшим, отметил он.

В Кемерове в воскресенье, 19 ноября, прошло экстренное заседание постоянно действующего оперативного штаба при КЧС и ОПБ Кузбасса, сообщает газета «Кузбасс».