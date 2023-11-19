В Кузбассе ввели режим повышенной готовности из-за урагана
В Кузбассе из-за урагана погибли три человека, 18 пострадали, рассказал начальник ГУ МЧС по Кузбассу Алексей Шульгин. Он добавил, что власти ввели режим повышенной готовности, пишет «Интерфакс».
Шульгин пояснил, что в регионе значительно пострадала гражданская инфраструктура: «произошло отключение электроэнергии на 143 котельных, 8 основных водозаборов, 9 угольных предприятий».
Кроме того, заметил глава ведомства, свыше 150 домов и административных зданий получили повреждение кровель.
Врачи оказали медицинскую помощь всем пострадавшим, отметил он.
В Кемерове в воскресенье, 19 ноября, прошло экстренное заседание постоянно действующего оперативного штаба при КЧС и ОПБ Кузбасса, сообщает газета «Кузбасс».
По данным газеты, главам муниципальных образований, министерствам и ведомствам были поставлены задачи по ликвидации последствий удара стихии.