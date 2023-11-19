Аферист украл у солистки балета 800 тысяч рублей

Мошенники обманули на 800 тысяч рублей бывшую солистку Московского балета на льду. Об инциденте сообщает Telegram-канал SHOT.

Обман происходил по стандартной схеме. Телефонный аферист позвонил 84-летней москвичке Галине Бескиной, представился сотрудником Центробанка и заявил, что некто намеревается отправить деньги с её счетов преступникам.

В итоге пенсионерка сняла все накопления и через банкомат перевела деньги на «безопасный счёт». Когда «сотрудник Центробанка» перестал выходить на связь, Бескина обратилась в полицию.

Полиция начала проверку. Общий ущерб составил 800 тысяч.

Галина Бескина — мастер спорта по фигурному катанию, была солисткой Московского государственного балета на льду.