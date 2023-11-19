Моряков двух севших на мель у берегов Турции судов спасли

Моряков двух севших на мель у берегов Турции сухогрузов спасли
Моряки двух сухогрузов, севших на мель у побережья Турции в районе провинции Зонгулдак, спасены.
Об этом сообщил департамент по ЧС республики.
«От сильных осадков и шторма в Зонгулдаке пострадали три судна. Поисковые работы были начаты сразу, спасено 25 человек: 12 моряков одного судна и 13 — другого», — приводит сообщение ТАСС.
Работы по поиску третьего судна продолжаются.
Ранее сообщалось, что сухогруз Pallada сел на мель и разломился пополам из-за шторма у порта Эрегли в Турции.