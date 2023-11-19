Возле московского метро загорелась стройплощадка

В районе Тропарево-Никулино недалеко от станции метро «Юго-Западная» в столице загорелся мусор на строительной площадке, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на городское управление МЧС. По его данным, в результате пожара никто не пострадал.

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Локализовано возгорания мусора на стройлощадке на проспекте Вернадского, пострадавших нет, — уточнили в МЧС.

Очевидцы происходящего поделились кадрами с места происшествия. На фото заметно, что клубы густые клубы черного дыма поднимаются над городом.

Ранее на северо-востоке Москвы произошел пожар в здании строящегося ЖК «ФизтехСити». Причиной ЧП могло стать возгорание утеплителя и стройматериалов. Восемь человек, находившихся в жилкомплексе, самостоятельно эвакуировались. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.