Возле московского метро загорелась стройплощадка

Пожар начался 19 ноября недалеко от станции метро «Юго-Западная».

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Черный густой столб дыма поднялся над районом, сообщает msk1.ru

Сначала было сложно понять, что горит: рядом со станцией метро «Юго-Западная» находится не только несколько корпусов РАНХиГС, но и крупный торговый центр.

Очевидцы отмечали, что видели несколько пожарных машин, спешащих к месту ЧП. Очень сильный дым окутал весь район, а запах был «просто жуткий».

Позже в пресс-службе столичного управления МЧС пояснили, что причиной переполоха стало небольшое возгорание мусора на территории университета.