Теплоход с людьми частично затонул в Красноярском крае

Происшествие на воде зафиксировали в Красноярском крае – здесь в Балахтинском районе частично ушел под воду теплоход. Подробности рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Сегодня во время эксплуатации в акватории Красноярского водохранилища флота, задействованного в паромной переправе по маршруту Даурск – Черемушки <…>, произошел обрыв сцепки теплохода и парома, принадлежащих АО «ПассажирРечТранс»», – пояснили в надзорном ведомстве.

Так также добавили, что из-за инцидента повредился корпус теплохода, в результате чего он частично затонул. Во время происшествия на нем находились шесть автомобилей и 10 пассажиров. Известно, что люди не пострадали.