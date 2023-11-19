Теплоход с людьми частично затонул в Красноярском крае
Происшествие на воде зафиксировали в Красноярском крае – здесь в Балахтинском районе частично ушел под воду теплоход. Подробности рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«Сегодня во время эксплуатации в акватории Красноярского водохранилища флота, задействованного в паромной переправе по маршруту Даурск – Черемушки <…>, произошел обрыв сцепки теплохода и парома, принадлежащих АО «ПассажирРечТранс»», – пояснили в надзорном ведомстве.
Так также добавили, что из-за инцидента повредился корпус теплохода, в результате чего он частично затонул. Во время происшествия на нем находились шесть автомобилей и 10 пассажиров. Известно, что люди не пострадали.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал про другое происшествие на воде, случившееся в Сибири: в Иркутской области на Лене столкнулись танкеры с нефтью.