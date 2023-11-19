Три летевших в Красноярск самолета ушли на запасной аэродром

Три пассажирских самолета в воскресенье, 19 ноября, не смогли приземлиться в аэропорту Красноярска из-за сильного ветра, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Ранее в МЧС сообщили, что в центральных и южных районах Красноярского края дует сильный ветер, который временами становится ураганным, достигая 33 метров в секунду.

В пресс-службе отметили, что три воздушных судна приземлились на запасных аэродромах из-за сильного ветра.

В частности, пояснили представители аэропорта, лайнер из Новосибирска вернулся в Новосибирск, борт, летевший по маршруту Южно-Сахалинск - Красноярск, ушёл на запасной аэродром в Абакан, а Иркутск - Красноярск направился на запасной в Новосибирск.