В американском Мемфисе застрелили трех женщин и девочку

CNN: в американском Мемфисе застрелили трёх женщин и 13-летнюю девочку
Три женщины и 13-летняя девочка погибли в результате стрельбы в американском городе Мемфис, штат Теннесси.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
«Три женщины и 13-летняя девочка были убиты и ещё один подросток пострадал в результате нескольких эпизодов стрельбы в разных местах города Мемфис, штат Теннесси», — говорится в сообщении.
Ранее один человек погиб в результате стрельбы в больнице в американском штате Нью-Гэмпшир.