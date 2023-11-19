CNN: в американском Мемфисе застрелили трёх женщин и 13-летнюю девочку

Три женщины и 13-летняя девочка погибли в результате стрельбы в американском городе Мемфис, штат Теннесси.

В американском Мемфисе застрелили трех женщин и девочку
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Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

«Три женщины и 13-летняя девочка были убиты и ещё один подросток пострадал в результате нескольких эпизодов стрельбы в разных местах города Мемфис, штат Теннесси», — говорится в сообщении.

Ранее один человек погиб в результате стрельбы в больнице в американском штате Нью-Гэмпшир.

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