Задержан участник драки около колледжа в Москве

Полицейские задержали участника драки около колледжа на Варшавском шоссе
Сотрудники полиции Южного административного округа столицы по горячим следам задержали одного из участников драки, произошедшей около коллежда на Варшавском шоссе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
«Полицейскими Южного административного округа столицы по горячим следам установлены все участники конфликта, произошедшего возле учебного заведения. Сотрудниками полиции менее чем за сутки после поступления обращения молодой человек, наносивший удары несовершенннолетнему, установлен и задержан. 19 ноября в полицию поступило заявление от гражданки о том, что ее несовершеннолетнему сыну причинены телесные повреждения. Предварительно установлено, что 17 ноября рядом с одним из учебных заведений на Варшавском шоссе между пострадавшим и группой граждан произошел конфликт, в ходе которого один из участников нанес несколько ударов по голове несовершеннолетнего. В настоящее время злоумышленник полицией доставлен в следственные органы, которыми принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по факту произошедшего следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).