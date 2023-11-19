Сухогруз разломился пополам у черноморского побережья Турции

Шторм у черноморского побережья Турции привел к разрушению сухогруза под флагом Панамы, который сел на мель у порта Эрегли, сообщает телеканал Sözcü. Судно разломилось на две части, 13 членов экипажа благополучно доставили на берег, пострадавших во время происшествия не было.

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В выходные, 18 и 19 ноября, во многих районах Турции, в том числе в Анкаре и Стамбуле, объявлен оранжевый код природной опасности из-за ливней и сильного ветра. Власти страны предупредили население о том, что 19 ноября порывы ветра могут достигать 30 м/с.

Также, по информации ТАСС, у порта Эрегли произошло еще одно ЧП с сухогрузом Kafkametler. Турецкое судно, подходя к порту, подало сигнал, что сухогруз сносит к военному волнорезу, с которым не удалось установить связь. Погодные условия не позволяют провести поисково-спасательные операции. На борту Kafkametler, следующего из порта Темрюк в Краснодарском крае в турецкий порт Алиага, находятся 12 моряков.