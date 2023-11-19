На Сибирь обрушилось стихийное бедствие. Главное к этому часу

На Сибирь обрушилось стихийное бедствие. Ураганный ветер срывает кровли, валит деревья, останавливает поезда и работу линий электропередач. В частности, серьезно пострадали Алтай, Кузбасс, Красноярский край, Омская область. Есть погибшие и раненые. Главное о происходящем — в материале «Рамблера»

Алтай

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Ураган начал валить деревья на трассах региона. Пришлось вводить ограничения для всех видов транспорта на автодороге К-03 «Змеиногороск - Рубцовск - граница Новосибирской области». Также было ограничено движение на 1 участке трассы К-83, объездной барнаульской дороге. После расчистки все федеральные и региональные трасы вновь открыли для движения.

Самолеты перенаправляются на посадку в Новосибирск. Поезда в сторону Барнаула, по сообщениям очевидцев, остановили, поскольку ветер сильно раскачивал вагоны, сообщает «КП-Барнаул». Начались перебои с движением электричек.

Ураган оборвал провода ЛЭП с последующим отключением электроснабжения. По данным Россети-Сибирь, отключен 71 населенный пункт в 5 районах края (Бийский, Красногорский, Тогульский, Кытмановский, Ельцовский).

Стихийное бедствие срывало крыши и рекламные щиты. В краевой столице было травмировано 2 человека , сообщает региональное управление МЧС.

Огромные ели у театра Драмы в Барнауле выворотило с корнем. Также появились сообщения о падении башенного крана в поселке Восточный.

Кузбасс

На Кузбасс утром, 19 ноября обрушился ураганный ветер до 28 метров в секунду. Он срывал крыши, валил деревья и конструкции в населенных пунктах.

Жители в соцсетях рассказывают, что у них «оторвало теплицу», пропал свет и интернет.

В Новокузнецке на легковую машину упало дерево. Погибли два человека, пишут Telegram-каналы.

Также в интернете распространилось видео, как вывеска со здания торгового центра в Новкузнецке падает на прохожую, сообщает РИА Новости. В итоге 59-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

На улице Баумана в Кемерово части крыши упали на дорогу и заблокировали движение. Пострадали также Киселевск, Белов, Новокузнецк и Ленинск-Кузнецкий. Ветер переворачивал мусорные баки и павильоны транспортных остановок.

Омская область

В Омске за ночь выпала месячная норма снега. Снегопад сопровождался порывами ветра до 24 м/с. Без электричества остались десятки тысяч омичей. В местном аэропорту отменены и задержаны несколько утренних рейсов, сообщает местная пресса.

Красноярский край

В Красноярске включили звуковую систему оповещения населения об ураганном ветре. Жителей попросили не паниковать, подготовить запас продуктов и воды на 2-3 суток, а также автономные источники освещения (фонари, свечи) и соблюдать правила безопасности.

Местное управление МЧС отмечает, что в центральных и южных районах края сильный ветер, временами порывы достигают 33 м/с.

В Красноярске ураган сорвал кровлю со школы и нежилого здания. Похожие случаи произошли в Ачинске, Боготольском, Дзержинском, Сухобузимском районах.В Железногорске настил упал на припаркованные автомобили.

Частично отключено электроснабжение в 12 населенных пунктах, включая несколько микрорайонов Красноярска, а также пригородный поселок Емельяново

Для устранения ЧС задействована группировка около 100 человек и более 25 единица техники.

Прогнозы метеорологов

В большинстве районов непогода сохранится в ближайшие сутки.

Так, в центральных и южных районах Красноярского края 19 ноября и ночью 20 ноября ожидается очень сильный западный ветер порывами 15-20 м/с, местами 25 м/с и более. Ситуацию осложнит гололед: 20 ноября ожидается резкое понижение температуры воздуха на 10 и более градусов.

На территории Омской области сохранятся осадки и порывистый ветер

В Кузбассе 19 ноября объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигнут более 25 метров в секунду.