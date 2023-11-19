На Сибирь обрушилось стихийное бедствие. Главное к этому часу
На Сибирь обрушилось стихийное бедствие. Ураганный ветер срывает кровли, валит деревья, останавливает поезда и работу линий электропередач. В частности, серьезно пострадали Алтай, Кузбасс, Красноярский край, Омская область. Есть погибшие и раненые. Главное о происходящем — в материале «Рамблера»
Алтай
Ураган начал валить деревья на трассах региона. Пришлось вводить ограничения для всех видов транспорта на автодороге К-03 «Змеиногороск - Рубцовск - граница Новосибирской области». Также было ограничено движение на 1 участке трассы К-83, объездной барнаульской дороге. После расчистки все федеральные и региональные трасы вновь открыли для движения.
Самолеты перенаправляются на посадку в Новосибирск. Поезда в сторону Барнаула, по сообщениям очевидцев, остановили, поскольку ветер сильно раскачивал вагоны, сообщает «КП-Барнаул». Начались перебои с движением электричек.
Ураган оборвал провода ЛЭП с последующим отключением электроснабжения. По данным Россети-Сибирь, отключен 71 населенный пункт в 5 районах края (Бийский, Красногорский, Тогульский, Кытмановский, Ельцовский).
Стихийное бедствие срывало крыши и рекламные щиты. В краевой столице было травмировано 2 человека , сообщает региональное управление МЧС.
Огромные ели у театра Драмы в Барнауле выворотило с корнем. Также появились сообщения о падении башенного крана в поселке Восточный.
Кузбасс
На Кузбасс утром, 19 ноября обрушился ураганный ветер до 28 метров в секунду. Он срывал крыши, валил деревья и конструкции в населенных пунктах.
Жители в соцсетях рассказывают, что у них «оторвало теплицу», пропал свет и интернет.
В Новокузнецке на легковую машину упало дерево. Погибли два человека, пишут Telegram-каналы.
Также в интернете распространилось видео, как вывеска со здания торгового центра в Новкузнецке падает на прохожую, сообщает РИА Новости. В итоге 59-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
На улице Баумана в Кемерово части крыши упали на дорогу и заблокировали движение. Пострадали также Киселевск, Белов, Новокузнецк и Ленинск-Кузнецкий. Ветер переворачивал мусорные баки и павильоны транспортных остановок.
Омская область
В Омске за ночь выпала месячная норма снега. Снегопад сопровождался порывами ветра до 24 м/с. Без электричества остались десятки тысяч омичей. В местном аэропорту отменены и задержаны несколько утренних рейсов, сообщает местная пресса.
Красноярский край
В Красноярске включили звуковую систему оповещения населения об ураганном ветре. Жителей попросили не паниковать, подготовить запас продуктов и воды на 2-3 суток, а также автономные источники освещения (фонари, свечи) и соблюдать правила безопасности.
Местное управление МЧС отмечает, что в центральных и южных районах края сильный ветер, временами порывы достигают 33 м/с.
В Красноярске ураган сорвал кровлю со школы и нежилого здания. Похожие случаи произошли в Ачинске, Боготольском, Дзержинском, Сухобузимском районах.В Железногорске настил упал на припаркованные автомобили.
Частично отключено электроснабжение в 12 населенных пунктах, включая несколько микрорайонов Красноярска, а также пригородный поселок Емельяново
Для устранения ЧС задействована группировка около 100 человек и более 25 единица техники.
Прогнозы метеорологов
В большинстве районов непогода сохранится в ближайшие сутки.
Так, в центральных и южных районах Красноярского края 19 ноября и ночью 20 ноября ожидается очень сильный западный ветер порывами 15-20 м/с, местами 25 м/с и более. Ситуацию осложнит гололед: 20 ноября ожидается резкое понижение температуры воздуха на 10 и более градусов.
На территории Омской области сохранятся осадки и порывистый ветер
В Кузбассе 19 ноября объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигнут более 25 метров в секунду.
В Барнауле ветер немного утихнет после 17:00. После этого температуры упадут до -7 градусов, вероятны осадки.